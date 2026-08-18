Ourense, desde tapas a pinchos

Con las altas temperaturas de finales de julio, el ambiente gastronómico ourensano se traslada al corazón de su casco antiguo, donde el arte del picoteo se vive al aire libre, sin prisa y con la mejor compañía.

En cuanto la luz de la tarde empieza a dar una tregua y comienza a bajar la temperatura sobre la capital de As Burgas, las terrazas y barras de los bares de la emblemática zona dos Viños cobran vida para ofrecer un itinerario estival repleto de historia, tradición y sabor.

La primera parada para abrir el apetito puede ser la Casa do Pulpo, donde el cefalópodo más famoso de Galicia se sirve en su punto exacto de cocción, aderezado con sal gruesa, pimentón de la Vera y un hilo de aceite de oliva virgen extra, además de contar con otros espectaculares pinchos que conquistan cualquier paladar de vecinos y visitantes.

A pocos pasos, adentrándose en la recoleta Rúa da Paz, se encuentra el Bar Orellas, un auténtico templo del cerdo tradicional cuya especialidad estrella, la oreja cocida al punto con pimentón o bañada en su icónica salsa casera, constituye una referencia absoluta e indiscutible entre los locales de la capital.

Continuando el placentero paseo hacia O Souto, el ambiente acogedor del establecimiento da paso a una propuesta de cocina gallega reconfortante y honesta basada en el mejor producto de temporada, donde destacan sus crujientes empanadas del día y unas sabrosas carnes guisadas a fuego lento.

Para los amantes de los sabores más intensos y directos, la concurrida barra del Rey del Jamón ofrece una parada dinámica y apetecible centrada en la máxima calidad del embutido, triunfando el “completo”, pero también otras opciones como los montaditos de jamón ibérico recién cortado con un toque de queso del país.

El broche de oro lo pone el Bar Fuentefría, el rincón ideal para buscar opciones más frescas a base de tostas elaboradas con ahumados selectos, callos, anchoas del Cantábrico de primer nivel y conservas de alta gama; delicias que maridan a la perfección con un vino DO Orixen ourensano bien frío para despedir el día.