La vacuna contra la gripe y el covid llega a los centros escolares de Ourense

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) inciará el presente martes, 13 de octubre, la campaña de inmunización contra la gripe y el covid. De nuevo, el área sanitaria de Ourense proporcionará la vacuna contra ambas dolencias por estratos poblacionales, según el riesgo.

En una primera fase, serán vacunadas las personas inmovilizadas por cualquier motivo, y sus cuidadores habituales. En su caso, el personal sanitario se desplazará a los domicilios de estas personas para proporcionarles la vacuna. También forman parte de esta primera fase los menores de entre seis meses y once años, la mayoría de los cuales serán atendidos a través del programa de inmunización escolar, que este año llegará a 13 centros de la provincia.

En lo que respecta al personal sanitario, se han habilitado como puntos de vacunación el Aula de Innovación del CHUO, la biblioteca del Hospital Público de Valdeorras y el salón de actos del Hospital Público de Verín. Para los trabajadores de Atención Primaria, la inmunización se realizará en los centros sanitarios donde trabajen, según ha indicado el Sergas.

Los cálculos del área sanitaria establecen una población diana este 2026 de 121.489 personas que se encuentran en la franja de 60 o más años

Llegar al 75%

Los cálculos del área sanitaria establecen una población diana este 2026 de 121.489 personas que se encuentran en la franja de 60 o más años y son especialmente vulnerables a la gripe. Para alcanzar la inmunidad de grupo, los sanitarios esperan llegar a vacunar hasta el 75% de esta franja de edad. En lo que respecta a la población pediátrica, la intención es llegar al 60%, para lo cual, quienes no estén incluidos en el programa de vacunación escolar serán citados en su centro de salud de referencia.

En cuanto al covid, se apunta especialmente a la necesidad de vacunar a quienes tengan 70 años o más, calculándose en Ourense una población diana superior a las 76.800 personas, a las que hay que sumar población de otras edades que cumple los requisitos de “grupo de riesgo”. En una tercera etapa, desde el 19 de octubre, se ampliará la inmunización.