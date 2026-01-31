Valcárcel contra Vila: “O que defende ao PSOE son eu”

Xosé Carlos Valcárcel, diputado no adscrito tras su expulsión del PSOE, acudió al pleno con una carpeta cargada de dinamita para cobrarle todas las facturas pendientes a su antiguo líder, Álvaro Vila. La tensión estalló cuando Valcárcel exhibió una resolución de la Xunta de Galicia, fechada solo 24 horas antes, que tumba el obradoiro de empleo conjunto de Barbadás, Toén y Taboadela. ¿El motivo? El Concello de Taboadela, que preside Vila, no rindió cuentas ante el Consello de Contas. Valcárcel fue implacable: “Perdemos 465.000 euros de investimento e 24 postos de traballo pola súa ineficacia e desidia”. Vila se escudó en la falta de secretario, a lo que el no adscrito replicó: “Está perdido no fango da política orgánica e olvídese da cidadanía”.

La ofensiva continuó con el proyecto Re-Habilita Rural Lab, con 10 concellos implicados. Valcárcel desveló que la parálisis de Taboadela obligó a Boborás a asumir el mando para no perder la ayuda del ministerio. “A súa neglixencia repercute en 12 concellos. Hai 800.000 euros de subvencións parados”, criticó Valcárcel. Vila tildó la acusación de “falacia”, asegurando que no se perdió dinero, pero Valcárcel zanjó: “Esa subvención estivo nove meses parada pola súa culpa”.

Valcárcel aprovechó cada turno para deslegitimar a Vila, alineado con el PP en la mayoría de mociones y evidenciando las contradicciones del PSOE: “Estou abraiado porque o voceiro non apoia un proxecto do PSOE. O que está defendendo as políticas socialistas aquí son eu”, espetó Valcárcel en relación al Centro de Innovación Territorial. Vila calificaba los ataques de “marujeo”, a lo que el alcalde de Barbadás respondía con sorna: “Marujear é cotillear; eu expoño incoherencias”. Y siguió, en este caso con el soterramiento de Otero Pedrayo: “Por que non hai concelleiros do PSOE local aquí hoxe? Non teñen a súa confianza?”. El veterano Rosendo Fernández cerró el debate con ironía: “Non hai peor cuña que a da propia madeira”.