¿Sabe usted que los vecinos de Avenida de Portugal comienzan a hacerse preguntas?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, retranca contra retrasos

¿Sabe usted que los vecinos de Avenida de Portugal comienzan a hacerse preguntas?
¿Sabe usted que los vecinos de Avenida de Portugal comienzan a hacerse preguntas?

¿Sabe usted que, a falta de explicaciones, algunos tiran de retranca? ¿Que alguien ha realizado la pregunta de los millones frente al lugar de los hechos? ¿Que se duda sobre el corte de la Avenida de Portugal por obras si no hay obras realizándose? ¿Que el humor promete dar paso a la indignación en esta jornada de lunes, cuando está convocada una concentración en el barrio de O Couto?

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