Los vecinos de la avenida de Portugal piden transparencia

La plataforma de vecinos y empresarios de la avenida de Portugal ha emitido en la jornada de ayer una queja formal para denunciar la situación de abandono que continúa sufriendo la calle a pesar de la llegada de Misturas, la nueva empresa que se dedicará a tapar los baches y socavones, sin proseguir los trabajos de reestructuración de la zona.

A través de un manifiesto dirigido al Concello de Ourense, los afectados han calificado de “inaceptable” verse obligados a soportar por tiempo indefinido las molestias, las dificultades de acceso y el entorno degradado de una infraestructura inacabada.

La indignación vecinal está por las nubes después de que el gobierno municipal reconociese que las recientes actuaciones de emergencia que se limitarán a ser un “parche temporal de seguridad” para sellar zanjas y adecuar canalizaciones, sin suponer un avance real en la humanización de la vía.

La plataforma denuncia el despilfarro de dinero público que implica ejecutar intervenciones provisionales que deberán ser destruidas al retomar la obra, y reclama un cambio en la Ley de Contratos del Sector Público para evitar este tipo de bloqueos burocráticos y exige al Concello una mayor transparencia y comunicación con los vecinos sobre la gestión de este caso.

Este manifiesto se produce en un clima de gran incertidumbre, justo después de que el Concello admitiera que queda por ejecutar el 50% de la actuación y que será ineludible redactar un nuevo proyecto y abrir otra licitación pública. Además, el ejecutivo local tramitó esta intervención urgente sin la fiscalización previa del interventor, desconociendo su coste total.

Mientras la burocracia dilata la solución, el día a día en la calle es insostenible. Los vecinos señalan que el movimiento de maquinaria y operarios es mínimo, y denuncian que el fuerte viento levanta nubes de arena cegadoras procedentes de los escombros abandonados. Esta degradación ya supone un peligro físico palpable para los viandantes, que ya han sufrido las consecuencias de este parque de obstáculos, registrándose caídas con consecuencias severas, y que temen por su salud debido a la dificultad respiratoria por el polvo.