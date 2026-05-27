¿Sabe usted que los autobuses urbanos se lo ponen un poquito más difícil a los ourensanos?

¿Sabe usted que siguen los cambios en el bus de la city, para más cabreo ? ¿Que encima de no haber metropolitano, la gente que usa el urbano en el Polígono de San Cibrao tendrá que andar aún más para coger el bus? ¿Que el Concello suprime las paradas que había en el acceso a Reboredo para desviarla hacia el Auriense? ¿Que si era ya lenta, la línea que sale de Cudeiro suma el día 1 cuatro nuevas paradas de ida y cinco de vuelta?