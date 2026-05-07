El PP de Ourense exige reparar el muro que tiene a O Pino sin buses

Corte del carril en el acceso de la N-120 a O Pino, que tiene sin bus a la zona

El Partido Popular revindicó soluciones en torno a la situación de abandono que sufre el barrio de O Pino, al llevar hasta tres meses sin autobús al centro de la ciudad debido al corte de un carril en el túnel de acceso a la zona por N-120, a razón del peligro de derrumbe de uno de sus muros de contención. Por este motivo, los populares lanzaron una ofensiva parlamentaria para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la reparación inmediata e integral de este muro de la N-120.

Esta infraestructura, apuntalada de forma provisional desde las intensas lluvias del pasado mes de febrero, mantiene inhabilitado un carril de circulación. El corte mantiene suspendido el servicio de transporte público en la zona, dejando a los vecinos sin la parada de autobús urbano de Torres de O Pino hacia el centro de la ciudad.

Las alternativas por parte del Concello de Ourense son nulas, el bus simplemente no pasa, y los vecinos, que exigen soluciones inmediantas -como demostraron en la manifestación del pasado sábado-, se ven obligados a acudir hasta la parada del Centro Cívico de Eulogio Gómez Franqueiro o ir en sentido contrario hasta Santa Cruz y dar la vuelta, algo a lo que se ven obligados vecinos mayores para ir al Centro de Salud de A Ponte.

Representantes populares en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Galicia se unieron para reclamar soluciones ante el aislamiento de la zona. Los diputados ourensanos han exigido al Gobierno central conocer los plazos oficiales de ejecución, tras constatar que la Unidad de Carreteras “proxecta a solución a medio ou longo prazo”.

Tal y como explica en sus declaraciones el diputado Celso Delgado, “tratándose dun vial de circulación estratéxico resulta decepcionante que aínda non estea arranxado nin existan previsións de arranxo”. Por ello, los populares urgen al Ejecutivo a clarificar “unha data de inicio e de finalización destas obras”.

A nivel autonómico, el PP ha presentado una Proposición Non de lei (PNL) para instar a una actuación de emergencia que incluya no solo el muro, sino también el carril de servicio y los accesos vinculados, que presentan socavones y grietas desde el 2024. La supresión de la parada de las líneas 3 y 4 en O Pino obliga a los vecinos a caminar cerca de un kilómetro por un entorno con deficiente accesibilidad.