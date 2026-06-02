La Vía da Plata disminuye un 6% de peregrinos con respecto a 2025

La Vía da Plata, es una de las rutas más simbólicas de las que integran el Camino de Santiago. Su punto de partida en Sevilla, supone recorrer poco más de 1.000 kilómetros. Aunque respecto a otras rutas más transitadas como el Camino Francés o Portugués, esta vía se ha convertido en sinónimo de conexión interior que tiene a Ourense un punto fundamental por constituir un nodo de trayectos e incluso una de las formas más abreviadas para iniciar este histórico recorrido.

Según datos aportados por la Oficina de acogida al peregrino de Santiago de Compostela, la Vía da Plata hasta el 31 de mayo registraba 2.855 peregrinos que habían finalizado su trayecto en 2026, un 6 % menos respecto a 2025. Sin embargo, a diferencia de rutas donde su masificación es evidente, la Vía da Plata es una experiencia que permite hacer un ejercicio más profundo de búsqueda espiritual.

De los 2.855 peregrinos que han transitado por la Vía da Plata, 1.248 personas decidieron iniciar su recorrido en Ourense

La distancia ideal

De los 2.855 peregrinos que han transitado por la Vía da Plata, 1.248 personas decidieron iniciar su recorrido en Ourense. Aunque las variantes más populares se dividen a pie, en bicicleta o a caballo, andar continúa siendo la forma más escogida por los peregrinos. Acerca de la procedencia de los peregrinos, 1.137 son españoles, mientras que de los restantes son extranjeros donde Portugal lidera con 294 caminantes, seguidos de Italia con 158 y Alemania con 153.

Juan, un valenciano de 38 años que trabaja en un almacén, iniciará su cuarto camino desde el albergue Eligio Rivas cerca de la Plaza Mayor, pues los poco más de 100 kilométros que pueden ser recorridos en 5 ó 6 etapas, es la distancia mínima para obtener la Compostela en escaso tiempo. Para él, la Vía da Plata desde Ourense ofrece una oportunidad clara para desconectar de la rutina laboral, sintiéndose cerca de la naturaleza en un entorno que define como propicio para conocer gente de manera cercana.

Mariana: “Este camino no es solo un trayecto físico, sino una necesidad vital y un verdadero lujo”

Mariana, profesora de matemáticas jubilada de 63 años, tiene acumulados 19 Caminos de Santiago. Procede de Lausana (Suiza) y con su esposo Yanick realiza su segundo recorrido por la Vía da Plata. El anterior data de 2016. “Este camino no es solo un trayecto físico, sino una necesidad vital y un verdadero lujo”, describe Mariana.

Yannick Van Hove, belga de 61 años, es constructor de clavecines. “Buscábamos una experiencia más silenciosa y así disfrutar mejor de los paisajes”, explica Yannick. La Vía da Plata en Ourense destaca por su riqueza termal y patrimonio histórico. La mezcla de calzadas romanas, puentes medievales y monasterios, otorga al viaje un sentido especial a los peregrinos. Además, recorrerla exige una mayor planificación, debido a que las distancias entre albergues suelen ser más largas y los paisajes naturales de Ourense posibilitan un contacto genuino con el entorno rural de Galicia.

La contracción de peregrinos no supone una pérdida de atractivo de esta ruta

Estabilidad y atractivo

Al realizar un análisis comparativo sobre el tránsito por la Vía da Plata, desde el 2024 al 2026, los datos ofrecidos por la Oficina de acogida al peregrino reflejan una disminución progresiva respecto a los primeros seis meses de cada año. En los primeros 6 meses de 2024, esta ruta registró un flujo de 3.126 peregrinos, de los cuales 1.375 eran españoles y 1.751 extranjeros. Para el año 2025, en el mismo intervalo fueron 3.023 caminantes, siendo 1.355 nacionales y 1.668 extranjeros. En 2026, el acumulado de mayo baja a 2.855 peregrinos, 1.682 foráneos para un 58,66 %, mientras que españoles 1.137 el 41,34%. Pero la contracción de peregrinos no supone una pérdida de atractivo de esta ruta, sino que factores como recorrer alguna de las otras 9 rutas oficiales del Camino de Santiago, expliquen lo sucedido en este año.

Más allá de datos fragmentados, las gráficas históricas demuestran que la Vía da Plata mantiene su estabilidad. Todavía restan 6 meses al año y el tránsito por Ourense de peregrinos como Juan, Mariana y Yannick, que priorizan un recorrido donde prime la quietud, evidencian la calidad de esta ruta.