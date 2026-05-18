La Diputación pone en valor la Vía de la Plata

Recorrido de la edición anterior de andainas por la Vía de la Plata.

La Diputación, a través de Inorde, lanza un ciclo de rutas por la Vía de la Plata entre Feces (Portugal) y Ourense. Bajo el proyecto “Camiño Vertical”, esta iniciativa promueve el turismo sostenible y pone en valor los itinerarios del territorio transfronterizo galaico-portugués actual.

La acción se encuadra en el proyecto “Camiño Vertical”, cofinanciado por el Programa Interreg VI-A España-Portugal. El objetivo es potenciar los caminos históricos como recurso de dinamización económica rural. El programa permitirá descubrir la riqueza paisajística y cultural en cuatro etapas que suman 90 kilómetros, desde la frontera portuguesa hasta Ourense.

Las andainas cuentan con guías y transporte en autobus, con el objetivo de garantizar una experiencia cómoda, segura y enriquecedora.

90 kilómetros de andaina entre Feces (Portugal) y Ourense revelarán los grandes atractivos de la Vía de la Plata

El calendario se inicia el 31 de mayo con el tramo Feces-Verín, (18,7 km) considerado de dificultad media-alta. El 7 de junio unirá Verín y Xinzo de Limia (34,8 km), divisible en dos tramos. El 14 de junio recorrerá la llanura de A Limia hasta Allariz (20,8 km) y el 21 de junio finalizará en Ourense, entrando por Seixalbo, tras pasar por el conjunto singular de Santa Mariña de Augas Santas, uno de los entornos etnográficos más singulares de Galicia.

Con esto, el Inorde consolida su apuesta por un senderismo seguro que redescubre el legado histórico de la Vía de la Plata y dinamiza la economía de los diversos municipios rurales enclavados en ese intinerario.