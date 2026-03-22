El viaducto de la AG-53 volverá a cerrarse en su paso por Toén

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El viaducto de la autopista AG-53 a la altura de Toén volverá a cortarse a la circulación a partir de este lunes, día 23, a causa de la intervención en los pilares que cruzan sobre la A-52.
Según ha informado la consellería de Infraestructuras, los trabajos se centran en la ejecución de la segunda fase de la pila 1 de la estructura. Por este motivo, será necesario cortar la calzada derecha en el tramo comprendido entre el ramal de Maside (AG-54) y la autovía A-52.
El corte de tráfico comenzará el 23 de marzo desde las 8,00 horas, y las restricciones se mantendrán de forma continua hasta las 13,00 horas del viernes 27.
Como itinerario alternativo, los conductores deberán circular por la carretera N-541. Se ha dispuesto señalización específica para orientar a los usuarios que vayan a emplear el ramal.
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