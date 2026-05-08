¿Sabe usted que por más que viajamos en Renfe no nos acostumbramos al maltrato diario? ¿Que las pantallas (des)informan sobre la llegada de los trenes, que confunden en los horarios y que no actualizan los trayectos? ¿Que su falta de limpieza y mantenimiento ofende a la vista? ¿Que llegar en hora al destino es más difícil que acertar la Bonoloto? ¿ Y que si todo es una estrategia para que nos quedemos en casa?