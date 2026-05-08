INCIDENCIA ELÉCTRICA
Una avería deja sin luz al polígono de Seixalbo
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que por más que viajamos en Renfe no nos acostumbramos al maltrato diario? ¿Que las pantallas (des)informan sobre la llegada de los trenes, que confunden en los horarios y que no actualizan los trayectos? ¿Que su falta de limpieza y mantenimiento ofende a la vista? ¿Que llegar en hora al destino es más difícil que acertar la Bonoloto? ¿ Y que si todo es una estrategia para que nos quedemos en casa?
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