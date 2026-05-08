¿Sabe usted que por más que viajamos en Renfe no nos acostumbramos al maltrato diario?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los constantes retrasos y demás problemas que los viajaros de alta velocidad enfrentan en sus viajes con destino o salida Ourense

Estación de tren de Ourense.
Estación de tren de Ourense. | La Región

¿Sabe usted que por más que viajamos en Renfe no nos acostumbramos al maltrato diario? ¿Que las pantallas (des)informan sobre la llegada de los trenes, que confunden en los horarios y que no actualizan los trayectos? ¿Que su falta de limpieza y mantenimiento ofende a la vista? ¿Que llegar en hora al destino es más difícil que acertar la Bonoloto? ¿ Y que si todo es una estrategia para que nos quedemos en casa?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats