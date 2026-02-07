Iago Salgado da Silva, viajero atrapado en Ourense: "No sabíamos qué pasaba y tras lo sucedido te puedes imaginar cualquier cosa"

El último mes ha sido crítico para la red ferroviaria española, marcada por una alarmante sucesión de crisis que han puesto en entredicho la seguridad y fiabilidad del sistema. En este contexto, una nueva incidencia tuvo lugar este sábado en la provincia de Ourense. Un tren averiado en las cercanías de la capital provocó retrasos significativos durante la jornada, afectando el arribo y las salidas desde la estación de trenes de la ciudad. La incidencia obligó a remolcar el tren averiado, lo que generó demoras de hasta 40 minutos en el tramo Santiago-Ourense.

Iago Salgado da Silva, tras llegar a la estación de Ourense | La Región

Iago Salgado da Silva fue uno de los afectados por los retrasos que desencadenó la avería ferroviaria. "Nosotros no sabíamos qué pasaba. Dijeron que hubo una incidencia en otro tren, pero claro, no sabíamos si era una avería. Tras lo sucedido, te puedes imaginar cualquier cosa", explica este usuario. Además, tras retomar la marcha, Salgado da Silva asegura que el tren "Iba muy lento, hizo varios parones cortos y llegamos una hora más tarde de lo que deberíamos".

Este pasajero alude los problemas ferroviarios que ha vivido España en el último mes, siendo el epicentro de esta inestabilidad la tragedia de Adamuz. A esta gran incidencia se le sumaron un caos informático persistente en Rodalies, la cancelación total de conexiones en Vigo, por el temporal y el clima de alta tensión social y laboral, con protestas y una huelga general de maquinistas convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero en demanda de mejores protocolos de seguridad y refuerzo de personal.

Susana Lema Vázquez, viajera afectada. | Óscar Pinal

Entre los afectados también se encuentra Susana Lema Vázquez, una viajera que llegaba desde Santiago de Compostela. Vivió como su tren quedó "parado ahí en Irixo por lo menos unos 20 minutos", afirma. La falta de explicaciones fue un punto en común de diversos usuarios, "nos dijeron que había una incidencia con otro tren y nada más", se queja esta pasajera.

África Álvarez Ribeiro, que sufrió una hora de retraso. | La Región

Por otra parte, África Álvarez Ribeiro también sufrió este parón por la incidencia que, sumándose al retraso en el arranque de su tren de unos 10 minutos, ocasionó que llegase una hora más tarde de lo planeado. "Ya suelen tardar en salir, va más lento que normalmente y nos tuvieron ahí esperando", se queja esta usuaria ferroviaria habitual, añadiendo que siempre están retrasando la hora de salida.

Ante la falta de información un pasajero afectado describió la situación como desorganizada: "De explicaciones nada. Nos tienen todos aquí rebujados para entrar y no ponen orden del tren que sale primero ni el que sale después". El mismo viajero señaló la aglomeración a la entrada de la estación, donde personas con salidas inminentes se veían atrapadas detrás de otras con mucho más margen de tiempo: "Al chaval este de enfrente le faltan siete minutos para coger el tren y está en la fila de otro que le falta media hora... a lo mejor hasta lo pierde porque estamos todos en la fila".

Renfe se pronuncia ante las incidencias

Desde Renfe, la compañía explicó que el tren 04364 permanecía detenido por una incidencia técnica y aseguró estar trabajando para recuperar el servicio “lo antes posible”, pidiendo disculpas por las molestias. En una actualización difundida a lo largo de la mañana, Renfe informó también de que, debido a las condiciones meteorológicas adversas y a los avisos de la AEMET, continuaba interrumpido el servicio ferroviario con origen o destino Vigo, recomendando prudencia en los desplazamientos y habilitando cambios y anulaciones sin coste.

La avería del tren en las cercanías de Ourense tuvo además un efecto en cadena en la red ferroviaria gallega. La incidencia obligó a remolcar el convoy averiado, lo que provocó retrasos de hasta 40 minutos en el tramo Santiago–Ourense, afectando tanto a llegadas como a salidas desde la estación de la ciudad. A ello se sumaron cancelaciones de trenes regionales con destino a Lugo, Pontevedra y Vigo, motivadas por el temporal.

El momento más crítico se vivió entre las 08.00 horas y la salida del tren con destino Madrid de las 12.55, cuando la estación de Ourense registró una aglomeración masiva de pasajeros. La fila para acceder a los andenes llegó a impedir el cierre de las puertas automáticas y se extendió hasta el cruce peatonal donde estacionan taxis y vehículos particulares, generando escenas de tensión y nerviosismo.

Críticas desde la Xunta de Galicia

El incidente provocó también una reacción política. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró haber hablado con el presidente de Renfe y criticó la gestión de la situación. “Entendemos a necesidade de ser prudentes, pero a suspensión de liñas sen apenas explicacións, de xeito descoordinado e deixando sen servizo a miles de persoas, é inadmisible”, afirmó.

Rueda añadió que la falta de comunicación con la Xunta obligó a reforzar servicios de autobús “sen practicamente información previa” y trasladó que Renfe confía en restablecer el servicio con brevedad, posiblemente a lo largo de este fin de semana, una vez concluyan las comprobaciones técnicas.

El episodio vuelve a poner en el foco la fragilidad del servicio ferroviario en Galicia en episodios de temporal y la necesidad de mejorar la coordinación y la información a los usuarios en situaciones de emergencia.