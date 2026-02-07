Avería deja a pasajeros del AVE Santiago-Madrid atrapados cerca de Ourense

Los pasajeros del AVE que cubría la ruta Santiago–Madrid vivieron este sábado una mañana caótica tras una avería técnica registrada en las inmediaciones de Ourense, en plena jornada marcada por el temporal que afecta a Galicia. El tren, el 0436, llegó a quedarse parado durante cerca de tres horas, primero en el interior de un túnel y posteriormente en una zona de monte, dejando a los viajeros sin información clara y pasando frío.

Según relataron varios afectados a través de redes sociales, la incidencia se produjo cuando el convoy estaba a punto de entrar en Ourense. Durante más de dos horas se les comunicó que otro tren acudiría a remolcar el AVE averiado, una solución que se fue retrasando sin explicaciones concretas. “En teoría viene otro tren a remolcarnos, lo último que nos habéis dicho fue hace una hora”, denunciaba uno de los pasajeros, que reclamaba información urgente a Renfe y Adif.

La situación generó una oleada de quejas, algunas especialmente duras, en las que los viajeros criticaban la falta de comunicación, la imposibilidad de recuperar el importe del billete al atribuirse la incidencia a la meteorología y la sensación de abandono. Otros usuarios denunciaron además problemas en la red eléctrica en la línea Ourense–Santiago, con chispas visibles y el posterior desalojo de pasajeros por seguridad.

La desorganización y la falta de información centraron buena parte de las quejas. Un pasajero afectado describía esta mañana la situación como caótica en la estación de Ourense: "De explicaciones nada. Nos tienen todos aquí mezclados para entrar y no ponen orden del tren que sale primero ni del que sale después”.

Según su relato, la mezcla de viajeros con horarios muy distintos agravó el problema: “A un chico le faltan siete minutos para coger el tren y está en la fila de otro que sale dentro de media hora… a lo mejor hasta lo pierde porque estamos todos en la misma fila”.

Renfe se pronuncia ante las incidencias

Desde Renfe, la compañía explicó que el tren 04364 permanecía detenido por una incidencia técnica y aseguró estar trabajando para recuperar el servicio “lo antes posible”, pidiendo disculpas por las molestias. En una actualización difundida a lo largo de la mañana, Renfe informó también de que, debido a las condiciones meteorológicas adversas y a los avisos de la AEMET, continuaba interrumpido el servicio ferroviario con origen o destino Vigo, recomendando prudencia en los desplazamientos y habilitando cambios y anulaciones sin coste.

La avería del tren en las cercanías de Ourense tuvo además un efecto en cadena en la red ferroviaria gallega. La incidencia obligó a remolcar el convoy averiado, lo que provocó retrasos de hasta 40 minutos en el tramo Santiago–Ourense, afectando tanto a llegadas como a salidas desde la estación de la ciudad. A ello se sumaron cancelaciones de trenes regionales con destino a Lugo, Pontevedra y Vigo, motivadas por el temporal.

El momento más crítico se vivió entre las 08.00 horas y la salida del tren con destino Madrid de las 12.55, cuando la estación de Ourense registró una aglomeración masiva de pasajeros. La fila para acceder a los andenes llegó a impedir el cierre de las puertas automáticas y se extendió hasta el cruce peatonal donde estacionan taxis y vehículos particulares, generando escenas de tensión y nerviosismo.

Críticas desde la Xunta de Galicia

El incidente provocó también una reacción política. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró haber hablado con el presidente de Renfe y criticó la gestión de la situación. “Entendemos a necesidade de ser prudentes, pero a suspensión de liñas sen apenas explicacións, de xeito descoordinado e deixando sen servizo a miles de persoas, é inadmisible”, afirmó.

Rueda añadió que la falta de comunicación con la Xunta obligó a reforzar servicios de autobús “sen practicamente información previa” y trasladó que Renfe confía en restablecer el servicio con brevedad, posiblemente a lo largo de este fin de semana, una vez concluyan las comprobaciones técnicas.

El episodio vuelve a poner en el foco la fragilidad del servicio ferroviario en Galicia en episodios de temporal y la necesidad de mejorar la coordinación y la información a los usuarios en situaciones de emergencia.