De la vida normalizada a la calle: el impacto de perder el trabajo y no tener red de apoyo

Mónica Devesa, responsable de inclusión social de Cruz Roja, señala que la vivienda es un problema grave, “por el encarecimiento”. Esto se traduce en que las personas vulnerables tienen cada vez menos opciones de alquiler en un mercado que en ocasiones tiene precios “bastante desproporcionados”.

Esta dificultad es mayor en las personas inmigrantes. En muchos casos no tienen trabajo ni papeles, por lo que el acceso a un alquiler es sumamente complicado. También encontrar una alternativa mientras se asientan en el país, ya que son excepciones los que cuentan con una red de apoyo familiar.

A la problemática de la vivienda se suma el aumento en el precio del carro de la compra, que no para de crecer desde hace más de cuatro años, cuando comenzó el intento de invasión de Rusia en Ucrania. “Si antes las familias vulnerables se mantenían a base de dar a sus hijos platos de arroz, sopa y huevos, pues de repente los huevos también han subido su precio. En cambio no acceden a mayores ayudas o a sueldos más altos porque a veces es muy complicado el acceso al trabajo también”, asegura Devesa.

Para ayudar en el tema laboral, Cruz Roja cuenta con un departamento específico enfocado a la contratación por cuenta ajena y a la formación en competencias. “Para mí también es vulnerable la gente que no tiene empleo porque mantenerse sin un trabajo es muy complicado hoy en día”, apunta.

De hecho, personas que han acabado sin hogar eran gente con una vida normalizada que un día perdieron su empleo por algún problema y eso les llevó a situación de calle. “Al no tener un entorno familiar o una red de apoyo, de repente se ven abocados a tener que abandonar todo”, asegura Devesa.