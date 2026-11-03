Feijóo, si fuera presidente

Los primeros sondeos realizados tras la tragedia de Urda coinciden en que el Psoe pierde votos y se mueve en torno a los 100 escaños. Demasiados me parece para un partido que gobierna con el mayor nivel de corrupción conocido en democracia, que ha desatendido las infraestructuras y ha convertido la alta velocidad en una tragedia, cuando era el orgullo del transporte en España; un gobierno que ha gastado el dinero que no tenía con promesas de imposible cumplimiento, no explica qué ha hecho con los fondos europeos, desprecia el parlamento y nos obliga a todos a tener a mano un transistor de pilas por si llega otro apagón general cuyo origen nadie explica. Este lunes la isla de La Palma aha sufrido durante horas un apagón total.

Feijóo, ante la plana mayor de su partido, ha dicho que si hubiera sido presidente de gobierno, ante un accidente como el de Urdo, habría informado a la Diputación Permanente del Congreso; no lo habría hecho el ministro de Transportes porque ya habría sido cesado. No se contuvo en sus críticas a la actitud del gobierno, que calificó de infame, cruel y ruin. Fue muy duro, defendiendo la importancia de buscar a personas con experiencia de gestión para ocupar cargos de relevancia. Gestión y reconstrucción nacional han sido los dos conceptos que más mencionó como pilares de su gobierno si es presidente.

Feijóo vende lo que sabe hacer, gestión, como ha demostrado en Galicia

A pesar de los sondeos, Feijóo sigue mostrando cautela. Porque en política nunca nada es seguro y porque además su adversario es un hombre sin palabra, sin principios, sin líneas rojas. Existen motivos para pensar que esta vez Feijóo no solo va a ganar las elecciones sino que va a gobernar, pero hace bien en reunir a los dirigentes de su para pedirles sensatez en la campaña. Antes de hablar, medir bien lo que se va a decir y, antes de tomar una iniciativa, analizar las posibles consecuencias del anuncio. Una frase torpe, un calificativo inapropiado, pueden ser tergiversados por el adversario y convertidos en dardo asesino contra el PP y contra Feijóo.

Feijóo vende lo que sabe hacer, gestión, como ha demostrado en Galicia y cuando estuvo al frente de la Sanidad española antes de ser transferida, y también de una empresa como Correos. Insiste en la gestión, pero poniendo el acento también en la necesidad de realizar una campaña electoral inteligente, eficaz, con buenas cabezas y personas con experiencia en la cosa política. Más aún cuando la herencia es tan desastrosa como la que va a recibir el PP si finalmente consigue gobernar.

En su intervención ante un partido ha repetido por activa y por pasiva la importancia de no cometer errores en la campaña, porque un Psoe a la desesperada, que ha perdido gran parte de su credibilidad, solo puede confiar en los errores del PP para mantenerse en el poder.

Feijóo, en estos días en los que se juega el gobierno, actúa ya con el máximo tiento. Y pide lo mismo a sus principales colaboradores.