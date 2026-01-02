Vídeo | Un accidente en la glorieta de la Cruz Roja genera atascos en un día de lluvia y compras de última hora

Un accidente en la glorieta de la Cruz Roja, Ourense, genera atascos en un día de lluvia y compras de última hora

Un accidente por alcance en la glorieta de la Cruz Roja, Ourense, en dirección a Monforte, está causando retenciones en un día de lluvia y de prisas por ultimar las compras de Navidad antes del Día de Reyes.

Este atasco se enmarca en un día en el que, además de las compras de última hora y unas condiciones climatológicas poco favorables, muchos trabajadores disfrutan de un día de puente, insertado entre el día de año nuevo y este sábado 3.

Las movilizaciones derivadas de todas estas circunstancias favorecen los accidentes y también mayores retenciones. También hay que tener en cuenta que en las inmediaciones al accidente se encuentra el Centro Comercial Ponte Vella, al que muchos conductores quieren acceder.