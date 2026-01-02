Vídeo | Un accidente en la glorieta de la Cruz Roja genera atascos en un día de lluvia y compras de última hora

LECTURA EN OURENSE
Una caseta roja como señal para caminantes en Ourense
ACCIDENTE EN OURENSE
Un accidente por alcance en la glorieta de la Cruz Roja, Ourense, en dirección a Monforte, está causando retenciones en un día de lluvia y de prisas por ultimar las compras de Navidad antes del Día de Reyes.
Este atasco se enmarca en un día en el que, además de las compras de última hora y unas condiciones climatológicas poco favorables, muchos trabajadores disfrutan de un día de puente, insertado entre el día de año nuevo y este sábado 3.
Las movilizaciones derivadas de todas estas circunstancias favorecen los accidentes y también mayores retenciones. También hay que tener en cuenta que en las inmediaciones al accidente se encuentra el Centro Comercial Ponte Vella, al que muchos conductores quieren acceder.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LECTURA EN OURENSE
Una caseta roja como señal para caminantes en Ourense
PROBLEMA DE SALUBRIDAD
El PP de Ourense advierte que las ramas se meten ya en las viviendas
Lo último
Estramadura, e a decisión do PSOE
CRÓNICAS DE INVIERNO
Vayan saliendo lentamente de las fiestas
FÚTBOL SALA
El Ontime vuelve al ruedo