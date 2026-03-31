Vídeo | Acordonada la calle del Paseo para intentar capturar a una bandada de patos
RESCATE ANIMAL
La ourensana calle del Paseo tuvo que ser acordonada este martes por la presencia de una bandada de patos, que obligo a los servicios de emergencia a organizar un rescate
La ourensana calle del Paseo tuvo una ajetreada jornada en la tarde de este martes. A la intervención de los bomberos en las galerías Viacambre por el humo generado por el mal funcionamiento de un frigorífico de un salón de recreativos se suma una curiosa situación que obligó a acordonar la céntrica calle. Una familia de patos se habría colado entre los viandantes de esta zona de la ciudad, obligando a los servicios de emergencia a actuar para conseguir poner a salvo a los animales.
Los bomberos de Ourense y la Policía Local estuvieron prácticamente una hora intentando acorralar a la bandada de aves, en la que se incluían crías sin capacidad de volar. En plena hora punta de la tarde, con todos los comercios abiertos y una importante afluencia de gente, se dio esta llamativa circunstancia que obligó a los servicios de emergencia a mantenerse en esta calle aun cuando ya estaba solucionado el incidente de las galerías Viacambre.
En uno de los vídeos compartidos se aprecia cómo los efectivos contemplan las fachadas de los edificios cercanos, ya que las aves llegaron a subirse a cornisas y balcones, e incluso estuvieron a punto de entrar en algunos comercios.
Con cajas de cartón y mantas en mano, bomberos y policías intentaron conducir a los patos hacia un punto en donde otro efectivo esperaba para poder capturarlos. Aunque las aves dieron guerra y fue laboriosa su retención, finalmente consiguieron rescatar a la familia entera de ánades, que fueron trasladados, tal y como se aprecia en una de las fotos, en las mencionadas cajas de cartón.
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