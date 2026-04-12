Vídeo | Arde un coche en la A-52 a su paso por Ourense sentido Vigo

Un coche ha sufrido un incendio este domingo en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 203 en Arcos, A Limia (Ourense) en sentido Vigo. El suceso, que provocó momentos de tensión entre los conductores que circulaban por la zona, se originó tras comenzar a arder el motor del coche por causas que aún se desconocen.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de A Limia, así como miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Maceda, que trabajaron de forma coordinada para sofocar las llamas y asegurar la zona.

También acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, encargados de regular la circulación y garantizar la seguridad vial durante la intervención. Como medida preventiva, se procedió al corte del carril de aceleración en ese punto de la autovía.

A pesar de la aparatosidad del incidente, no se han registrado heridos.