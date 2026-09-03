Vídeo | Arde un dúplex en la Estrada da Granxa, en Ourense: "Saían lapas polo faiado"

Los bomberos trabajan en la extinción del incendio declarado este jueves en un dúplex de la Estrada da Granxa, en Ourense.

Un incendio urbano se declaró este jueves por la tarde en una vivienda situada en la Estrada da Granxa, en Ourense, después de que un particular alertase al servicio de emergencias de que salía una gran cantidad de humo de un edificio.

El aviso se recibió alrededor de las 14:42 horas, cuando el particular informó al 112 de la presencia de humo en el inmueble. Poco después, otro testigo comunicó que "veía lapas saír polo faiado", lo que hizo temer que el fuego se hubiese extendido a la parte superior de la vivienda.

Las llamas se originaron, según la información disponible inicialmente, en una de las habitaciones de la vivienda, donde comenzó a arder algún objeto o material todavía por determinar. El inmueble afectado es un edificio de tres plantas, y el fuego se localizó concretamente en un dúplex.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Ourense, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los efectivos continúan trabajando en el punto para sofocar completamente el incendio y asegurar la zona.

Por el momento, se desconocen las causas que pudieron originar el fuego, así como si se han producido daños personales. La intervención continúa abierta.