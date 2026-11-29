Dos contenedores han ardido de madrugada en la calle Río Bibei, en Ourense. El suceso se produjo alrededor de las 02.00 horas de este domingo, 29 de noviembre, cerca de varios vehículos estacionados en la zona, por causas que aún se desconocen.

Varios particulares alertaron del incendio, y algunos señalaron haber escuchado ruidos similares a explosiones momentos antes de que las llamas se extendieran por los contenedores.

Los propios vecinos apartaron uno de los contenedores para evitar que el fuego alcanzara una furgoneta aparcada en las inmediaciones. Los bomberos confirmaron que finalmente solo resultaron dañados los dos contenedores.