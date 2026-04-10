Vídeo | Una colisión entre tres coches interrumpe la circulación en la N-525 a su paso por Ourense
AL MENOS UN HERIDO
Una colisión múltiple con tres coches implicados en la N-525 a su paso por Ourense, delante del Hotel San Rosendo, ha interrumpido la circulación en el mediodía de este viernes, 10 de abril
A las 13:56 horas del mediodía de este viernes, 10 de abril, se informaba de un accidente con tres turismos implicados en el kilómetro 235 de la N-525 a su paso por Ourense, en frente del Hotel San Rosendo. La colisión múltiple, que habría dejado al menos un herido leve, produjo interrumpciones en la circulación del tráfico.
Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, para atender al herido, y Guardia Civil de Tráfico.
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