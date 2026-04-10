Vídeo | Una colisión entre tres coches interrumpe la circulación en la N-525 a su paso por Ourense

Una colisión entre tres coches interrumpe la circulación en la N-525 a su paso por Ourense

A las 13:56 horas del mediodía de este viernes, 10 de abril, se informaba de un accidente con tres turismos implicados en el kilómetro 235 de la N-525 a su paso por Ourense, en frente del Hotel San Rosendo. La colisión múltiple, que habría dejado al menos un herido leve, produjo interrumpciones en la circulación del tráfico.

Retenciones causadas por la colisión múltiple en la N-525

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, para atender al herido, y Guardia Civil de Tráfico.