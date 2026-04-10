Un herido en una salida de vía en Rubiá

A las 06:56 horas de la mañana de este viernes, 10 de abril, se informaba de un accidente de tráfico en Rubiá, en la carretera que va de O Barco a Villafranca. Un conductor quedó herido leve tras salirse de la vía, y necesitó asistencia sanitaria.

No fue necesaria la excarcelación de la víctima, aunque si fue evacuado al Hospital de O Barco. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Santiarias, GES de Valdeorras y Guardia Civil de Tráfico.