EVACUADO A O BARCO
Un herido en una salida de vía en Rubiá
EVACUADO A O BARCO
A las 06:56 horas de la mañana de este viernes, 10 de abril, se informaba de un accidente de tráfico en Rubiá, en la carretera que va de O Barco a Villafranca. Un conductor quedó herido leve tras salirse de la vía, y necesitó asistencia sanitaria.
No fue necesaria la excarcelación de la víctima, aunque si fue evacuado al Hospital de O Barco. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Santiarias, GES de Valdeorras y Guardia Civil de Tráfico.
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