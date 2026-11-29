Vídeo | Graban a un hombre en medio de la carretera en A Ponte Nova obstaculizando el paso a los coches
INMOVIL EN LA CARRETERA
Un vídeo grabado este sábado 28 por la tarde capta a un hombre en medio de la carretera en A Ponte Nova sin apartarse ante los coches, con una maniobra evasiva de un vehículo
Imágenes grabadas este sábado, 28 de noviembre, por la tarde en A Ponte Nova, Ourense, muestran a un hombre en medio de la carretera sin apartarse mientras se acercan los coches, en una situación de riesgo captada en vídeo.
En la grabación, tomada desde el interior de un vehículo a través de la ventanilla, se aprecia al peatón en la calzada mientras circulan turismos y uno de ellos se ve obligado a realizar una maniobra evasiva para esquivarlo. Al inicio del vídeo, en el audio, se escucha claramente una voz que advierte "Cuidado".
Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a este hombre a actuar de esta manera en medio de la carretera, ni si ha habido alguna intervención policial o incidente posterior tras lo captado en las imágenes.
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