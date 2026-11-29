Graban a un hombre en medio de la carretera en A Ponte Nova obstaculizando el paso a los coches

Imágenes grabadas este sábado, 28 de noviembre, por la tarde en A Ponte Nova, Ourense, muestran a un hombre en medio de la carretera sin apartarse mientras se acercan los coches, en una situación de riesgo captada en vídeo.

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En la grabación, tomada desde el interior de un vehículo a través de la ventanilla, se aprecia al peatón en la calzada mientras circulan turismos y uno de ellos se ve obligado a realizar una maniobra evasiva para esquivarlo. Al inicio del vídeo, en el audio, se escucha claramente una voz que advierte "Cuidado".

Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a este hombre a actuar de esta manera en medio de la carretera, ni si ha habido alguna intervención policial o incidente posterior tras lo captado en las imágenes.