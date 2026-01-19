Vídeo | Pillado bañándose desnudo en la fuente de As Burgas: "Vaya despropósito"

As Burgas fueron testigo el pasado sábado 17 de enero de una sitación cuanto menos curiosa. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que desplazarse hasta la fuente principal del complejo termal para disuadir a un hombre que quiso disfrutar de los beneficios de las aguas calientes en el momento menos adecuado y de una forma poco ortodoxa.

Un hombre decidió darse un baño en la fuente principal de As Burgas completamente desnudo y a altas horas de la madrugada. Parece que las gélidas temperaturas de la noche del sábado, que estuvieron cerca de los 0 grados, no lo disuadieron de lavarse en la icónica fuente. Esta experiencia le debió ofrecer una verdadera montaña rusa térmica, ya que se trata de aguas que pueden alcanzar los 70 grados de temperatura.

Además, según los presentes, el bañista presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos de la droga. En el vídeo se aprecia como el hombre se encuentra sentado dentro de la fuente, en posición casi fetal, echándose agua por el cuerpo y el pelo. Posteriormente, llegaron los agentes a la escena y lo sacaron de la fuente, momento en el cual el individuo empieza a secarse tranquilamente con una toalla.

En el vídeo original se pueden escuchar ciertos comentarios de fondo de quien lo graba: "el tipo ahí secándose, con dos cojones". "Vaya desporpósito", "el policía debe estar flipando" o "la gente flipa", son algunas de las frases que se escuchan en la cinta y que reflejan la sorpresa y el estupor que produjo esta inisual escena en Ourense.