Vídeo | Pillado conduciendo en dirección contraria por la N-525 a la altura de Rabo de Galo

LOS CONDUCTORES LO ESQUIVAN

El vehículo fue grabado circulando en dirección prohibida por el carril derecho de la calzada mientras el resto de conductores lo esquivaban y le hacían sonar el claxon

La Región
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Publicado: 12 sep 2026 - 13:55 Actualizado: 12 sep 2026 - 14:10
El coche circulando en dirección contraria por la N-525 a la altura de Rabo de Galo
El coche circulando en dirección contraria por la N-525 a la altura de Rabo de Galo

Un conductor fue grabado este sábado, 12 de septiembre, circulando en sentido contrario por la N-525 a su paso por el barrio de Rabo de Galo, en la ciudad de Ourense. En las imágenes se aprecia a un Mercedes Clase C blanco conduciendo a contramano por el carril derecho de la calzada.

Durante el trayecto, los automóviles que transitaban correctamente por la vía se vieron obligados esquivarlo y evitar un choque frontal. En el vídeo se escucha con claridad cómo los usuarios alertan al vehículo infractor haciéndole sonar el claxon. Por el momento se desconocen las causas que motivaron la maniobra, que podría ser constitutiva de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

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