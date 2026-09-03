Vídeo | Reabre parcialmente el túnel de O Pino tras meses de obras
CARRETERA DE VIGO
El túnel de O Pino reabre al tráfico tras meses de cierre por las obras en la carretera de Vigo, un bloqueo que generó intensas protestas vecinales por el aislamiento del barrio y tensión entre el Concello de Ourense y el Ministerio
El túnel de O Pino vuelve a estar operativo parcialmente tras permanecer meses cerrado a causa de las actuaciones de reforma en la carretera de Vigo, una situación que provocó serias dificultades de movilidad en la zona y desencadenó movilizaciones ciudadanas para exigir el fin del aislamiento del barrio.
La reapertura del paso se produce tras el malestar vecinal por los cortes de tráfico a principios de mayo. El prolongado cierre del subterráneo había dejado a los residentes con severas restricciones para desplazarse, elevando la presión social e institucional sobre la gestión de la conectividad en el entorno de las Torres do Pino.
A pesar de que desde el gobierno municipal se defendió la agilidad en la gestión de los problemas derivados del corte, la resolución definitiva se vio condicionada por la ejecución de los trabajos en la vía. El Concello justificó la demora señalando los retrasos acumulados en las obras dependientes del Ministerio de Fomento, mientras que los vecinos reclamaban medidas inmediatas ante una afección que se prolongó durante meses.
Con el restablecimiento del tránsito en el túnel, el barrio de O Pino recupera parcialmente su flujo habitual de circulación y su conexión directa con el resto de la ciudad, devolviendo la normalidad a una de las principales arterias de acceso a Ourense.
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