Vídeo | Siete detenidos por robar dinero de máquinas de tabaco y tragaperras con radiales, mazas o picos en Ourense

La Guardia Civil ha culminado la operación BEZIN OU con la desarticulación de una organización criminal especializada en el robo de recaudación en máquinas de tabaco y tragaperras en la provincia de Ourense. El operativo se ha saldado con siete detenidos y un investigado.

La investigación fue desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Verín y permitió esclarecer hasta 15 hechos delictivos cometidos en distintos puntos del territorio.

Un grupo organizado y violento

Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2025 tras detectarse varios robos con fuerza en estaciones de servicio de localidades como Abavides, Trasmiras y Oímbra. A partir de ahí, los agentes lograron vincular a los sospechosos con robos en establecimientos, sustracción de vehículos y asaltos a naves agrícolas.

Según la investigación, la banda actuaba de forma estructurada, con un líder que seleccionaba los objetivos en zonas como Monterrei y A Limia. Para dificultar su identificación, los miembros se alojaban en distintos hoteles.

Como se puede ver en el vídeo superior, en los asaltos utilizaban herramientas como radiales, mazas y picos, actuando con gran violencia, y empleaban sistemas de comunicación no convencionales para evitar ser rastreados.

En la fase final de la operación se practicaron registros en viviendas de Toledo y Madrid, donde los agentes recuperaron dinero en efectivo, tabaco robado y herramientas utilizadas en los golpes.