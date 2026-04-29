Vídeo | Siete detenidos por robar dinero de máquinas de tabaco y tragaperras con radiales, mazas o picos en Ourense
OPERACIÓN BEZIN OU
Desarticulada en Ourense una banda que robaba en máquinas de tabaco y tragaperras con "gran violencia". Hay siete detenidos.
La Guardia Civil ha culminado la operación BEZIN OU con la desarticulación de una organización criminal especializada en el robo de recaudación en máquinas de tabaco y tragaperras en la provincia de Ourense. El operativo se ha saldado con siete detenidos y un investigado.
La investigación fue desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Verín y permitió esclarecer hasta 15 hechos delictivos cometidos en distintos puntos del territorio.
Un grupo organizado y violento
Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2025 tras detectarse varios robos con fuerza en estaciones de servicio de localidades como Abavides, Trasmiras y Oímbra. A partir de ahí, los agentes lograron vincular a los sospechosos con robos en establecimientos, sustracción de vehículos y asaltos a naves agrícolas.
Según la investigación, la banda actuaba de forma estructurada, con un líder que seleccionaba los objetivos en zonas como Monterrei y A Limia. Para dificultar su identificación, los miembros se alojaban en distintos hoteles.
Como se puede ver en el vídeo superior, en los asaltos utilizaban herramientas como radiales, mazas y picos, actuando con gran violencia, y empleaban sistemas de comunicación no convencionales para evitar ser rastreados.
En la fase final de la operación se practicaron registros en viviendas de Toledo y Madrid, donde los agentes recuperaron dinero en efectivo, tabaco robado y herramientas utilizadas en los golpes.
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