Vídeo | Susto en Barrocás por un incendio en un terraplén de la rúa Chano Piñeiro

Susto en Barrocás por un incendio en un terraplén de la rúa Chano Piñeiro

Un pequeño fuego de matorral generó momentos de inquietud este sábado entre los vecinos del barrio ourensano de Barrocás. Las llamas se originaron en la vegetación seca de un terraplén situado en la rúa Chano Piñeiro, en una zona de ladera ubicada a escasos metros de la calzada y muy próxima a varios bloques residenciales.

La columna de humo y el avance lineal del fuego por el talud fueron captados en vídeo por testigos y difundidos a través de redes sociales, alertando a los viandantes que transitaban por la acera contigua.

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Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de los Bomberos de Ourense, que lograron atajar el avance del frente en pocos minutos. Según confirmaron fuentes del propio servicio de extinción, el conato afectó a una superficie aproximada de 100 metros cuadrados de maleza y quedó controlado con celeridad sin provocar daños materiales ni personales.