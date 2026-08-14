El BNG aboga por llevar el vial del CHUO hasta Barrocás

El grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense propone ir más allá tras el anuncio de la Xunta sobre la nueva conexión por carretera entre el CHUO y la N-525, valorada en más de cuatro millones de euros, y que se encuentra en exposición pública.

Non nos vale con facer metade da obra e presentala como se fose a solución definitiva"

La formación nacionalista cree que el proyecto anunciado “non responde ás necesidades da cidade”, en palabras de su portavoz, Luis Seara, y proponen prorrogar el trazado hasta Barrocás, tal y como se había acordado en un pleno municipal celebrado en enero de 2025. “Non nos vale con facer metade da obra e presentala como se fose a solución definitiva”, continuaba Seara, quien cree que la propuesta autonómica es “un simple parche que obvia o principal problema existente”.

A ojos de Seara, el nuevo vial no solucionará la congestión de la calle Ramón Puga. “Por esa vía, dun único carril en cada sentido, están obrigados a circular autobuses, ambulancias, vehículos que acceden a urxencias e consultas, o tráfico ordinario cara Barrocás e Rairo, e os vehículos que entran e saen do aparcadoiro do hospital”, ilustraba el portavoz municipal, añadiendo que el proyecto de la Xunta “non di nada sobre como se vai desconxestionar Ramón Puga nin Marcelo Macías”.

“O mínimo esixible era que a Xunta aproveitase para corrixir os erros”, concluía el portavoz del BNG al valorar el proyecto.