¿Sabe usted que se vienen curvas y caras nuevas en la política municipal ourensana?

¿Sabe usted que los candidatos para las elecciones en la city se darán a conocer, si nada se tuerce, a lo largo de junio? ¿Que en el PP, donde siguen deshojando la margarita, prevén anunciarlo en los últimos días de junio? ¿Que en el BNG, es cuestión de días que se confirme el nombre del actual portavoz? ¿Que en el lado sociata todo apunta también a la voceira, pero los tiempos son más complejos? ¿Que ya se está argallando también una lista de Sumar, en el que quizás aparezca algún sociata?