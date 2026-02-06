TRACTORADA EN OURENSE
100 tractoristas irrumpen en la Subdelegación del Gobierno

¿Sabe usted que en Viernes 13, contábamos la trágica coincidencia entre una fiesta fetiche de Jácome (Noite Meiga de Montalegre) y su cita para declarar como acusado de apropiación indebida?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, los viernes 13 y Jácome

Jácome y Orlando Alves
Jácome y Orlando Alves | La Región

¿Sabe usted que en Viernes 13, primera parte, contábamos la trágica coincidencia entre una fiesta fetiche de Jácome (Noite Meiga de Montalegre) y su cita para declarar como acusado de apropiación indebida? ¿Pues en Viernes 13, segunda parte, se le puede ver fotografiado con el alcalde de ese municipio luso, Orlando Alves, quien llegó a ser detenido y privado de libertad, acusado de corrupción? Uuuuuh.

