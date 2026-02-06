¿Sabe usted que en Viernes 13, contábamos la trágica coincidencia entre una fiesta fetiche de Jácome (Noite Meiga de Montalegre) y su cita para declarar como acusado de apropiación indebida?

¿Sabe usted que en Viernes 13, primera parte, contábamos la trágica coincidencia entre una fiesta fetiche de Jácome (Noite Meiga de Montalegre) y su cita para declarar como acusado de apropiación indebida? ¿Pues en Viernes 13, segunda parte, se le puede ver fotografiado con el alcalde de ese municipio luso, Orlando Alves, quien llegó a ser detenido y privado de libertad, acusado de corrupción? Uuuuuh.

