Vigilar la UVigo cuesta 1,7 millones de euros cada año

“Blindar” la seguridad en todas las instalaciones de la Universidad de Vigo cuesta cerca de dos millones de euros al año. Así se desprende de una de las últimas licitaciones abiertas por la institución educativa para contratar un “servicio de vigilancia integral” en el que se incluyen tanto la seguridad física (vigilancia ‘in situ’, con rondas y servicio de ayuda) como la seguridad tecnológica (instalación y mantenimiento de alarmas, cámaras de vigilancia, control de accesos, detección y extinción de incendios…).

Según los cálculos de la propia Universidad, contratar dicho servicio supone al año 1.709.460 euros y la empresa interesada en impartirlo durante los próximos dos años (más una prórroga opcional de otros dos) deberá hacer una oferta no superior a los 3.418.920 euros.

De los 1,7 millones anuales que supone este contrato, casi la mitad (1.048.777) están asociados al convenio colectivo de los empleados que deben prestar dicho servicio y 169.133 euros se irían en costes directos asociados al servicio como la maquinaria, los vehículos, una bolsa de imprevistos, pólizas de seguros y trabajos de formación y supervisión. El resto está vinculado a costes indirectos (6%), el beneficio industrial (10%) y el IVA (21%).

El pliego de condiciones de la licitación abierta por la UVigo recoge un total de 33.385 horas anuales de vigilancia física en los campus de Vigo (17.520), Pontevedra (5.944) y Ourense (9.921).

En el campus ourensano, el contrato solicita 2 vigilantes no armados todos los días del año de 22 a 8 horas, que usarán un vehículo rotulado, y también uno los días no lectivos de 8 a 22, además de un refuerzo de 15 a 19 horas los meses de julio y agosto.