¿Sabe usted que el vino de A Teixeira es capaz de disipar las diferencias ideológicas?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, PP, BNG y PSOE reunidos al rededor del calor del vino
¿Sabe usted que es lo que tienen los grandes eventos, y más si se riegan con vino nuevo, que hacen olvidar las fricciones propias de las siglas políticas, y nada menos que en plena campaña electoral? ¿Que ahí están para demostrarlo, los nacionalistas Bernardo Varela, Xosé Vázquez y Noa Presas; el popular Luis Menor y los socialistas Sara Inés Vega y Aquilino Domínguez brindando con el viño novo de A Teixeira?
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