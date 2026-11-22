¿Sabe usted que es lo que tienen los grandes eventos, y más si se riegan con vino nuevo, que hacen olvidar las fricciones propias de las siglas políticas, y nada menos que en plena campaña electoral? ¿Que ahí están para demostrarlo, los nacionalistas Bernardo Varela, Xosé Vázquez y Noa Presas; el popular Luis Menor y los socialistas Sara Inés Vega y Aquilino Domínguez brindando con el viño novo de A Teixeira?

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