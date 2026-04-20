Visita a la cúspide judicial de los estudiantes de Derecho en Ourense

Las alumnas de Ourense, en su visita a Madrid, junto al juez Castro y al presidente de la Audiencia Nacional.

Nueve estudiantes del grado de Derecho y de máster en Ourense se adentraron el pasado mes de marzo en las entrañas de la cúspide de los tribunales: la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El viaje les permitió ver cómo se aplican en la práctica los conocimientos teóricos que les han enseñado en las aulas.

Apadrinadas por el juez ourensano José Luis Castro, titular del Juzgado Central de Menores y de Vigilancia Penitenciaria y con la ayuda de la Subdelegación, vivieron cuatro días de intenso aprendizaje.

“Me sorprende mucho el nivel que hay en Derecho en Ourense, están muy bien formadas”, asegura el juez José Luis Castro

La visita comenzó el 23 de marzo con un plato fuerte: la asistencia a un juicio protagonizado por el excomisario José Manuel Villarejo. “Vimos las pruebas periciales ese día, fue muy interesante”, explica Sofía Cid. Esa mañana también conocieron al presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández.

A la tarde acudieron a un centro de acogida de presos, que alberga, entre otros, a internos que están en tercer grado o en permiso y no tienen a dónde ir. “Me sorprendió sobre todo la mujer que los acoge porque está muy concienciada. Nos contó que acudía a las cárceles que hay en Madrid, acogiendo a los que no tienen un lugar donde quedarse”, relata Gemma Domínguez.

Las estudiantes también pudieron hablar con los presos, quienes les hablaron de su pasado y les contaron su experiencia en la cárcel.

Esto solo fue el comienzo, ya que el viaje les deparó muchas más sorpresas. Una de las joyas de la corona fue la visita al Tribunal Supremo. “Nos mostraron todo lo que podían, incluso las salas donde se hacen los exámenes para la judicatura, y nos comentaron también que en unos días empezaba el juicio contra Koldo, Ábalos y Aldama. Nos enseñaron la sala donde se celebra, impone mucho y eso que estaba vacía”, cuenta Sandra Salgado.

El foco en la reinserción

También vieron las instalaciones del centro de menores Teresa de Calcuta, donde se encuentran varias aulas con el objetivo de aprender un oficio para su posterior reinserción: carpintería, electricidad, mecánica… “Fan moitas horas de deporte tamén”, explica Alba Araújo.

El último día tocó el turno de los adultos, en el centro penitenciario Madrid VI. La bienvenida no pudo ser mejor: “Recibíronnos con magdalenas, churros e cafés”. Vieron cómo viven los internos del módulo de respeto. “Se autogestionan, tienen normas y cuentan con un presidente, un secretario y las dos ordenanzas. Si tienen un conflicto, antes de hablarlo con los funcionarios, lo arreglan entre ellos”, cuentan.

Tras cuatro días en Madrid, tocó volver a casa, pero ya con una visión más completa de la Justicia. “Es una experiencia que te ayuda a crecer como persona porque a lo mejor llevar una idea preconcebida de cómo es un centro penitenciario o de menores y de las personas que están internas y luego llegas y ves que no es para nada así, que son personas totalmente normales y que quieren reinsertarse”, asegura Sofía Cid.

Agradecen al juez José Luis Castro haber disfrutado de esta vivencia. “Es impresionante, nos sorprendió no solo en su trabajo, también como persona, la empatía que tiene con los internos”, señala Gemma Domínguez.

“Me sorprende mucho el nivel que hay en Derecho en la universidad de Ourense, están muy bien formadas”, asegura el magistrado.