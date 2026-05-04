Tirar o no de la manta, he ahí la cuestión

Dicen gentes del PP de Málaga, donde he pasado el “puente” tomando notas sobre las elecciones andaluzas, que Pedro Sánchez, en sus visitas a esta comunidad, parece “muy relajado para lo que debe estar viviendo”. Cierto: el presidente se comporta en Andalucía como si su “ex segunda”, María Jesús Montero, no fuese a sufrir un varapalo de campeonato en las elecciones de dentro de dos semanas. Y como si le importase un pimiento lo que, por ejemplo, pueda o no decir su ex ministro y ex hombre de confianza José Luis Ábalos este lunes en su declaración ante el Supremo. Porque ¿tirará Ábalos de la manta como la pasada semana lo hizo el “comisionista” Aldama? Y, sobre todo...

Sobre todo, suponiendo que Ábalos, el hombre que protagoniza todas las portadas, sí tirase de la manta y revelase cosas semejantes a las que Aldama hizo saber al tribunal, ¿qué ocurriría? Le voy a responder del modo más previsible: nada. Al final, lo que el “empresario comisionista” (así de eufemísticamente llaman los medios a Aldama) dijo la pasada semana, tratando de involucrar al presidente incluso en el “caso mascarillas”, ha quedado en nada. Primero, porque para acusar a alguien hacen falta pruebas. Y segundo, porque nada de lo que dijo Aldama tiene una traducción penal, aunque, como ocurre con las actividades “monclovitas” de Begoña Gómez, tenga una pésima calificación ética y estética. Abusar del Estado tiene ahora mala sanción en el Código Penal.

Claro, el largo “puente” ha sido pródigo en llamadas y en controversias acerca de lo que este lunes, si es que ahora sí se encuentra en condiciones de hacerlo, cuente Ábalos al tribunal. Día de máxima expectación, colofón del “juicio de la década” (bueno, con menos expectación y trascendencia que el del “procés”, esa es la verdad). Cuentan que Ábalos está anímicamente destrozado, débil para resistirse a la tentación de expandir en torno suyo la basura que él acumula en su persona. Y para resistir a las presiones para que hable (y para que calle), que las debe estar teniendo a raudales, por lo que cuentan.

Al lado de esta “declaración estelar” prevista para este lunes todo lo demás, comenzando por el “juicio Kitchen”, que tampoco preocupaba tanto en el PP, palidece

Claro, al lado de esta “declaración estelar” prevista para este lunes (ya digo: si el declarante no ha caído en las garras de la total depresión), todo lo demás, comenzando por el “juicio Kitchen”, que tampoco preocupaba tanto en el PP, palidece. Aseguran que La Moncloa ha ordenado -y aquí y ahora quien ordena y (des)ordena es La Moncloa- no cargar las tintas en el “asunto Kitchen” porque está demasiado referenciado al pasado. Y, con Ábalos, mirar hacia otro lado: ¿cuánto hace que no comparece en público ningún portavoz oficial del PSOE para hablar de todas estas cosas, de las bolsas de billetes que entraban en Ferraz, de lo que se dice y se calla en los audios de Koldo, de lo que afirma y silencia la UCO? El PSOE parece un partido vacío, sin estrategia ni táctica, ni portavoces ni, menos aún, ideas. Es La Moncloa y su ejército de asesores quien manda.

Y quien manda en ese ejército -y, además, ejerce el mando- se llama Pedro Sánchez, que se tira el farol de sugerir que va a estar ocupando el colchón monclovita hasta 2035, toma ya limitación de mandatos. Y ya te digo: si, por un casual, va Ábalos y tira de la manta, hablando por ejemplo, de una presunta financiación irregular del PSOE, ¿qué pasaría? Ya digo, recogiendo el clima que se transmite en ámbitos más o menos gubernamentales: nada.

Si Sánchez es capaz de enfrentarse sin muleta con el toro Trump, ¿cómo no va a ser capaz de resistir a una hipotética levantada de alfombras, o de mantas, por parte de su exministro, ex secretario de Organización, examigo, ex compañero de viaje, ex asesor, José Luis Ábalos, el hombre que, hay que recordarlo, le salvó hace 10 años la carrera política cuando todo parecía perdido? ¿Podría ahora Ábalos hundir esa misma carrera política de su exjefe? No hay tanta agua en esa piscina, me parece. Y Sánchez sigue nadando hacia 2027, creyendo que todo lo que hay en esa piscina son pirañas vegetarianas. Hasta que se encuentre con un tiburón de verdad.