Vox se suma en Ourense y O Barco a las manifestaciones por Ceuta

Vox ha trasladado este miércoles su intención de sumarse a las manifestaciones convocadas en distintos puntos de Galicia "en apoyo a Ceuta" y "en defensa de la soberanía nacional frente a la agresión de Marruecos".

En un comunicado, la formación explica que estará presente en las movilizaciones convocadas en la provincia de Ourense —tanto en la capital ourensana como en O Barco de Valdeorras—, además de en otras localidades gallegas como A Coruña, Santiago, Ferrol, As Pontes, Ribeira, Sada, Lugo, Ribadeo, Vigo, Pontevedra, Marín, Cangas, Cambados, Bueu y Tui.

Con su participación, la formación política quiere trasladar un mensaje de solidaridad a la ciudadanía ceutí. "No están solos; cuentan con el respaldo de millones de españoles y con el compromiso total de VOX", sostiene el partido, que califica lo sucedido de "invasión" y acusa a Marruecos de utilizar a más de 100.000 personas como arma de presión en un ataque de "guerra híbrida" contra la integridad territorial española.

Asimismo, la organización exige la "devolución inmediata" de quienes han accedido de forma irregular, la defensa efectiva de las fronteras y la pronta recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma.