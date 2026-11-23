Se cierran las cocinas y se apagan los fogones de la 27º Edición del Salón Internacional Gastronómico Xantar. Expourense se despidió ayer así de un evento que convirtió, durante cuatro días, el recito ferial en el epicentro de la comida kilómetro cero de Galicia. En la edición de este año el salón registró 12.000 visitas.

Alrededor de la una del mediodía, los asistentes del evento se reunieron en la entrada para el acto de clausura oficial. En este acto , Rogelio Martínez, presidente de Expourense, destacó la dimensión educativa del salón: “Xantar es ya mucho más que un lugar donde comer o cenar con menús completos y de calidad. Es un punto de encuentro y de formación”. Los talleres de cocina, degustaciones y catas contaron con un total de más de 5.000 asistentes.

Por su parte, Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, subrayó en el acto la importancia de la dieta gallega en la longevidad de los ourensanos: “A alimentación máis saudable é a alimentación cercana. Se queres vivir lonxe, tes que vir a Ourense”.

Además, durante este acto de clausura oficial también se entregaron dos galardones. El primero a Jorge Bermello, por su larga trayectoria empresarial a los mandos de Bermello Electrodomésticos y por su apoyo a Expourense. Hace tres décadas, el empresario fue uno de los primeros impulsores y promotores del recinto ferial. En sus palabras de agradecimiento, Bermello recordó los origenes de Xantar, comentando que en 1999 fue el entonces presidente de Galicia, Manuel Fraga, quien dió nombre al salón.

Jorge Bermello dedicó unas palabras de agradecimiento | José Paz

El segundo galardón entregado en el acto de clausura fue para la receta ganadora del Concurso Gourmet Grupo Cuevas. El salón acogió la XIV edición del concurso donde la protagonista indiscutible fue la castaña. El objetivo de este año fue promocionar el uso de este fruto. Todas las recetas presentadas debían incluir este ingrediente típico de Ourense en su elaboración. La receta ganadora fue “tosta de Castañas con un Roll de Panceta”, presentada por el cocinero de Xinzo de Limia Javier Diz Ruiz.

Javier Diz Ruiz recibe su premio. | José Paz

Gran catálogo de actividades

Xantar reunió a más de setenta expositores y más de un centenar de actividades. Algunos de los eventos más destacados fueron la celebración de la IV edición del concurso DevoraJalys, ganado por Brandon Diaz Torres; o la programación musical, que amenizó las comidas con música de la mano de GinToni’s o Siete Rojo, entre otros artistas.

Las cinco DO de vino de Galicia brindaron acompañadas de caldos portugueses

El vino ha vuelto a erigirse como uno de los grandes protagonistas de Xantar, confirmando el peso de la vinicultura en el desarrollo turístico gallego. Dentro del enoturismo, Ourense se continua configurando como uno de los pesos pesados a nivel nacional, ya que de la provincia produce cuatro de las cinco D.O: Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei. Solo la D.O. Rías Baixas evita el pleno ourensano a nivel gallego.

En Xantar, los visitantes tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido vitivinícola completo sin salir del recinto gracias que las cinco D.O. contaban con espacios dedicados. Además, los vino gallegos compartieron protagonismo con la oferta enológica de Portugal, país invitado de esta edición, que aportó sus referencias a través de bodegas como la Cooperativa Vila Real, quienes ofertaron sus vinos en los menús del restaurante Quinta do Paço.

Xantar contó con un aula de catas comentadas que acogió actividades casi permanentes durante los cuatro días de Xantar. Estas catas estuvieron acompañadas por el “Tren do viño” y por degustaciones que incluian un acompañamiento de vinos tintos o blancos. Además, más allá de la degustación libre, las D.O. gallegas también estuvieron presentes como ingrediente culinario. Los vinos maridaron los menús propuestos por los dos restaurantes gallegos del salón.