Xenoma Galicia llega a Ourense: más de 2.700 personas recibirán una invitación para un cribado genético que identifica cáncer hereditario

La nueva fase del proyecto Xenoma Galicia llegará a los distritos sanitarios de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras a partir del próximo 7 de septiembre, con el objetivo de identificar variantes genéticas relacionadas con enfermedades hereditarias y avanzar en la prevención personalizada.

La Consellería de Sanidade ha comenzado ya el envío aleatorio de mensajes SMS a personas de estas tres zonas para invitarlas a participar en el programa. En total, se distribuirán 2.706 invitaciones: 2.188 correspondientes al distrito de Ourense, 277 al de O Barco de Valdeorras y 241 al de Verín.

El objetivo es conseguir la participación de 541 personas, repartidas entre 438 de Ourense, 55 de O Barco y 48 de Verín. Las personas seleccionadas recibirán en el SMS las indicaciones necesarias para reservar una cita para la extracción de sangre a través de la aplicación Sergas Móbil. Los participantes no tendrán que acudir en ayunas y el personal sanitario les explicará todo el proceso.

Fechas y lugares de las extracciones

En el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, las extracciones se realizarán entre el 7 y el 24 de septiembre, en horario de 15:30 a 18:30 horas. En el Hospital Comarcal de Valdeorras, tendrán lugar los días 28 y 29 de septiembre, también de 15:30 a 18:30 horas. Por su parte, el Hospital Público de Verín acogerá las tomas de muestras entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, en el mismo horario.

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El proyecto busca detectar genes relacionados con el cáncer hereditario de mama y ovario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar, además de incorporar las muestras al biobanco de Xenoma Galicia.

42 personas con variantes genéticas de alto riesgo

Las dos primeras fases piloto del programa ya permitieron identificar 42 personas portadoras de variantes genéticas de alto riesgo. En función de la alteración detectada, estas personas reciben información sobre las opciones de seguimiento personalizado, la posible necesidad de realizar pruebas a familiares y las medidas de prevención que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades.

Hasta el momento, Xenoma Galicia ha reclutado a 4.261 participantes y ha analizado 2.504 muestras, con una tasa de positividad del 1,7%.

La Xunta destina 20 millones de euros a este proyecto, que pretende recopilar el ADN de 400.000 gallegos. Por su alcance, el programa aspira a convertirse en uno de los mayores proyectos de cribado genético del mundo.

El proyecto continuará en otras áreas de Galicia

Tras finalizar esta fase en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, la Consellería de Sanidade continuará con la recogida de muestras en el área sanitaria de A Coruña y Cee, además del distrito sanitario de Lugo.

Xenoma Galicia está coordinado por la Consellería de Sanidade y dirigido por los investigadores de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica María Brión y Ángel Carracedo. La iniciativa pretende sentar las bases de un sistema de cribado genético sostenible y equitativo, además de impulsar nuevos programas de prevención y detección temprana y personalizada de enfermedades.