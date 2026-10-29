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Xosé Lois "Carrabouxo", Xaquín Marín y Siro López, ganan el premio Otero Pedrayo

HUMOR GRÁFICO

El galardón Otero Pedrayo reconoce la trayectoria de Marín, Siro y Xosé Lois "Carrabouxo" tras medio siglo publicando una viñeta diaria al servicio de la cultura de Galicia

La Región
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Publicado: 29 oct 2026 - 18:34 Actualizado: 29 oct 2026 - 18:35
Xosé Lois González, O Carrabouxo
Xosé Lois González, O Carrabouxo | Martiño Pinal

Xaquín Marín, Siro López y Xosé Lois "Carrabouxo" han ganado el premio Otero Pedrayo que convoca la Diputación coruñesa por "su impulso a la cultura gallega a través del humor gráfico".

Así lo informa la institución provincial tras acoger este martes el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña), la reunión del jurado de esta edición, que organiza el área de Cultura del organismo provincial.

Se trata de una propuesta presentada por la Diputación coruñesa, que el jurado ha premiado por "el valor indiscutible del humor gráfico como contribución a la cultura de Galicia".

En concreto, se planteó la candidatura de los tres humoristas gráficos "por llevar 50 años publicando una viñeta diaria siendo, por tanto, cronistas de la historia de Galicia", como ha destacado el ilustrador Manel Cráneo en la reunión

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