La Xunta alerta del riesgo de proliferación del mosquito tigre en los cementerios por Todos los Santos: consejos para evitarlo

La Xunta de Galicia ha lanzado una serie de recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito tigre en los cementerios con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra este domingo, 1 de noviembre. Los floreros, macetas y otros recipientes utilizados para decorar las sepulturas pueden convertirse en lugares de reproducción de este insecto si acumulan agua.

La Consellería de Sanidade advierte de que los cementerios son uno de los principales espacios de cría del mosquito tigre, debido a la abundancia de elementos ornamentales que pueden retener agua y favorecer el desarrollo de sus larvas.

Cómo evitar la aparición del mosquito tigre en los cementerios

La recomendación principal de Sanidade es impedir que el agua se acumule en los recipientes destinados a flores y plantas. Para ello, la solución más eficaz consiste en perforar los floreros y contenedores para facilitar su drenaje. Cuando no sea posible realizar agujeros, la Xunta propone utilizar esponjas, fibras absorbentes, geles hidropónicos u otros materiales que impidan la formación de una lámina de agua libre.

También se recomienda colocar arena en los platos de las macetas y humedecerla para mantener las plantas, así como optar por flores artificiales. Además, resulta importante vaciar y colocar boca abajo los floreros, macetas y recipientes que no se utilicen, evitando que acumulen agua de lluvia.

Presencia del mosquito tigre en Galicia

El mosquito tigre, originario de Asia, puede transmitir enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika. En Galicia se detectó por primera vez en 2023 y, desde entonces, se ha identificado su presencia en numerosos municipios de la provincia de Pontevedra.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ningún caso autóctono de enfermedades transmitidas por este mosquito en Galicia, según la Consellería de Sanidade. La Xunta insiste en la importancia de la colaboración ciudadana, especialmente en los municipios donde ya se ha detectado el insecto, para reducir los posibles focos de reproducción mediante pequeñas medidas preventivas.