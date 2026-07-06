Infografía | Ourense se blinda ante el mosquito tigre

El mosquito tigre (Aedes albopictus) continúa su avance por el territorio gallego. Tras registrarse su primera aparición en Moaña en 2023 y extenderse recientemente hasta la ciudad de A Coruña, la provincia de Ourense ha decidido actuar de forma proactiva. Los ayuntamientos de Ourense, Allariz, O Carballiño, Castrelo de Miño y Rairiz de Veiga se han integrado en la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (ReGaViVec), que en este año 2026 cuenta ya con un total de 31 municipios adheridos para garantizar una respuesta temprana.

El objetivo de esta medida es monitorizar las zonas estratégicas de forma precoz antes de que se confirme la presencia física del insecto en la provincia. Según los datos de la plataforma de ciencia ciudadana Mosquito Alert, a fecha de 4 de julio se han reportado 1.224 observaciones de este vector en Galicia desde el inicio de los registros, de las cuales 14 corresponden a lo que va de 2026. Desde el Sergas se prevé que el mes de septiembre sea el periodo de mayor proliferación y riesgo de la plaga.

La importancia de este blindaje radica en el peligro sanitario que supone el insecto, capaz de infectarse con hasta 22 virus diferentes. Las principales enfermedades que puede transmitir son el dengue (que ya dejó 11 diagnósticos con hospitalización en Galicia en 2024), el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Para evitar su reproducción en el entorno doméstico, las autoridades recomiendan pautas sencillas como retirar el agua estancada de los platos de las macetas, vaciar los cubos de fregar, limpiar los canales y desatascar los desagües de terrazas y balcones.

Ourense se blinda ante el mosquito tigre