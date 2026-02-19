"MERCADOS EXCELENTES"
Xunta y Diputación vuelven a tender la mano por la Plaza de Abastos Nº1
"MERCADOS EXCELENTES"
El conselleiro de Comercio, José González, y el presidente de la Diputación, Luis Menor, aprovecharon la firma de un acuerdo para impulsar en Ourense los “Mercados Excelentes” para reclamar al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, que vuelva a la mesa de negociación, y aproveche esta coyuntura para desbloquear la situación de la Plaza de Abastos Nº1, puesto que “Ourense é a praza por antonomasia de Galicia”, en palabras del conselleiro.
Non é unha proposta trampa, nin arumento ningún. Desexamos que as obras comecen canto antes"
Recordaba Luis Menor que sigue sobre la mesa el convenio acordado por la administración autonómica y provincial con los placeros: que entre los tres colectivos sufraguen las obras restantes en el mercado, y que el tiempo en el que se exceda la fecha límite para el desalojo ordenado por el regidor de la instalación temporal de la Alameda (el 1 de marzo de 2027), se descuente de los años de concesión que les quedan a los placeros.
“Se non ten coste -para el Concello-, e se reactiva a concesión, non entendemos por qué non hai acordo”, señalaba Menor al respecto, a lo que González completaba reiterando que “non é unha proposta trampa, nin arumento ningún. Desexamos que as obras comecen canto antes”.
El acuerdo firmado en el día de ayer entre Diputación de Ourense y consellería de Comercio abre una oportunidad para que varios concellos de la provincia puedan efectuar una reforma de sus mercados de abastos, contando el proyecto con un reparto de presupuesto en el que la administración autonómica aportará el 70%, y la Diputación otro 20%, correspondiendo al gobierno local el 10% restante.
“Todo partirá dun estudio previo para determinar as obras necesarias, e a continuación asinaremos o proxecto de obras”, señalaba José González, para quien se abre ahora “un modelo de cooperación interinstitucional que corresponda todo o que aportan e poden aportar as prazas de abastos ao comercio local e que sempre atenda ás tendencias e á realidadedeste sector”.
Case todas presentan agora mesmo graves problemas de infraocupación, e a súa adaptación ós actuais hábitos de consumo abre para elas unha nova porta"
Luis Menor ponía como ejemplo de esta colaboración la reforma del mercado de Xinzo, donde “partíase dunha infrestructura dos ans 70, que imos a converter nunha zona comercial atractivo e próximo”. Un modelo que “é replicable noutras prazas de abastos. Case todas presentan agora mesmo graves problemas de infraocupación, e a súa adaptación ós actuais hábitos de consumo abre para elas unha nova porta”. Estas futuras nuevas funciones se conseguirían “dotando as instalacións con equipamento que favoreza a actividade comercial e xerar novos servizos complementarios. Así conseguiremos potenciar o mercado tradicional, dar valor á actividade dos produtores e promover o consumo de produtos de proximidade”, añadía Menor.
Para el presidente provincial, “actuacións coma esta serve para revertir algunhas tendencias actuais, como o exceso de compras por internet, e voltar a aportar valor ó comercio local e de proximidade”. La intención es que se cierre el año 2026 con al menos 10 mercados que hayan recibido el sello de excelencia, y que en el año 2030 sean 25, para lo cual se ha movilizado desde la Xunta de Galicia un presupuesto de 2,3 millones de euros, y una tramitación administrativa simplificada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"MERCADOS EXCELENTES"
Xunta y Diputación vuelven a tender la mano por la Plaza de Abastos Nº1
INSCRIPCIONES ABIERTAS
El consorcio provincial contra incendios convoca 17 plazas de bomberos
Lo último
ENTERRO DA SARDIÑA
Xinzo se vistió de luto para despedir a la sardina
CARTAS AL DIRECTOR
La yema del cerezo
ENTERRO DA SARDIÑA
Risas y llantos despiden el Entroido en Carballiño
Fiebrero