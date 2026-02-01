La nueva plaza de abastos de Xinzo, gran revulsivo comercial

El presidente de la Diputación, Luis Menor, visitó el pasado domingo las obras de remodelación de la plaza de abastos de Xinzo de Limia junto al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el regidor, Amador Díaz, así como concelleiros y representantes del comercio local. Menor destacó que la renovación de este espacio comercial estará lista “moi pronto” y supondrá un “cambio de dinámica” para la villa. Además, anunció que la intención de la Xunta y el ente provincial es seguir “recuperando” mercados en desuso por todo el territorio ourensano: “Queremos darlles un novo uso, que sexa un escaparate de proximidade e do produto de quilómetro 0”.

El alcalde de Xinzo destacó el impulso para el mercado de abastos, que contaba con apenas “un posto”, y adelantó que su renovación “está espertando moita curiosidade, sacaremos unha convocatoria pública e creo que seremos quen de enchela”. Se mostró convencido de que la inversión total de 685.000 euros de Xunta, Diputación y Concello será un “éxito”, ya que “abrirá un espazo no corazón de Xinzo que permanecía de costas á vila, a xente poderá vir mercar, tomar algo e degustar produtos”. En cuanto a plazos, apuntó a entre “maio e xullo” para la conclusión de las obras.

El conselleiro de Emprego resaltó la cooperación entre administraciones, con la aportación inicial de la Xunta de 320.000 euros como ejemplo, y la necesidad de “repensar” las plazas, que cumplieron un “papel fundamental” en el comercio local, pero que ahora necesitan “evolucionar”. Por ello buscan convertir los mercados de abastos en “mercados excelentes” sumando usos como restauración y hostelería, y puso como ejemplo la “diagnose” a la que se han presentado las plazas de O Carballiño y Ribadavia.

Críticas a Jácome

Menor trazó un paralelismo entre las plazas de Xinzo y la de Ourense, donde Xunta, Diputación y placeros tratan de sacar adelante un proyecto que “dea solución” a la plaza de abastos pero que, a diferencia de Xinzo, la capital provincial “non ten un alcalde como Amador que se preocupe polo benestar da veciñanza, senón polos seus intereses electorais e fobias persoais, que impiden que un proxecto financiado integramente pola Xunta, Deputación e placeiros saia adiante, un exemplo de mala política”.

González se sumó a las críticas a Pérez Jácome, al que afeó “falta de colaboración”: “Pediríalle que se deixara de loitas políticas inviables e pensara nos veciños. Nós puxemos enriba da mesa o financiamento do 100% da obra nun edificio municipal. Só pedimos que se poña en marcha ese edificio extraordinario que ten a cidade de Ourense canto antes, o que permitiría recuperar o espazo da Alameda”