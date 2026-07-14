A Xunta inicia o asfaltado integral da rúa Progreso
13 TRAVESÍAS
Os traballos de asfaltado obrigan a modificar o tráfico no centro da cidade e forman parte do plan da Xunta para mellorar 13 travesías urbanas de titularidade autonómica en Ourense.
As obras na rúa do Progreso encaran unha nova fase tras os traballos de asfaltado. A actuación, que arrancou onte, obrigou a cortar a circulación en Pardo de Cela, causando retencións e atascos nas entradas e saídas por esa zona da cidade.
O delegado da Xunta, Manuel Pardo, desprazouse ata o lugar xunto a técnicos da Axencia Galega de Infraestruturas para supervisar o inicio da intervención. Segundo explicou, as obras céntranse no fresado e na reposición puntual das zonas do firme máis deterioradas, para despois estender unha nova capa de rodadura en toda a vía. Ademais, a seguridade peonil reforzarase coa instalación de tres pasos de peóns elevados, executados con mestura bituminosa en quente.
O desenvolvemento destes traballos obriga a establecer itinerarios alternativos de tráfico para minimizar o impacto na cidadanía, cuns desvíos xa consensuados coa Policía Local de Ourense. Tras rematar os traballos entre Concepción Arenal e Ervedelo, hoxe iniciarase o asfaltado do seguinte treito, ata a rúa Parada Justel, deixando aberta ao tráfico a entrada por Pardo de Cela.
A intervención no Progreso forma parte dun proxecto da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para acondicionar 13 travesías urbanas de titularidade autonómica na cidade. Este plan conta cun investimento de 2,8 millóns de euros. Ata o momento, o Goberno galego xa executou melloras na accesibilidade e nas beirarrúas das rúas Emilia Pardo Bazán, Peña Trevinca, A Coruña, Progreso, Sáenz Díez e Río Arnoia. En paralelo ao asfaltado actual, tamén hai obras en marcha na rúa Bispo Lourenzo e na rúa do Seminario, onde xa se levantou o muro da marxe esquerda e os operarios traballan na substitución dos antigos colectores.
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