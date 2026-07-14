A Xunta inicia o asfaltado integral da rúa Progreso

13 TRAVESÍAS

Os traballos de asfaltado obrigan a modificar o tráfico no centro da cidade e forman parte do plan da Xunta para mellorar 13 travesías urbanas de titularidade autonómica en Ourense.

O asfaltado no Progreso, no primeiro treito, xa rematado.
O asfaltado no Progreso, no primeiro treito, xa rematado. | Lucía Otero

As obras na rúa do Progreso encaran unha nova fase tras os traballos de asfaltado. A actuación, que arrancou onte, obrigou a cortar a circulación en Pardo de Cela, causando retencións e atascos nas entradas e saídas por esa zona da cidade.

O delegado da Xunta, Manuel Pardo, desprazouse ata o lugar xunto a técnicos da Axencia Galega de Infraestruturas para supervisar o inicio da intervención. Segundo explicou, as obras céntranse no fresado e na reposición puntual das zonas do firme máis deterioradas, para despois estender unha nova capa de rodadura en toda a vía. Ademais, a seguridade peonil reforzarase coa instalación de tres pasos de peóns elevados, executados con mestura bituminosa en quente.

O desenvolvemento destes traballos obriga a establecer itinerarios alternativos de tráfico para minimizar o impacto na cidadanía, cuns desvíos xa consensuados coa Policía Local de Ourense. Tras rematar os traballos entre Concepción Arenal e Ervedelo, hoxe iniciarase o asfaltado do seguinte treito, ata a rúa Parada Justel, deixando aberta ao tráfico a entrada por Pardo de Cela.

A intervención no Progreso forma parte dun proxecto da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para acondicionar 13 travesías urbanas de titularidade autonómica na cidade. Este plan conta cun investimento de 2,8 millóns de euros. Ata o momento, o Goberno galego xa executou melloras na accesibilidade e nas beirarrúas das rúas Emilia Pardo Bazán, Peña Trevinca, A Coruña, Progreso, Sáenz Díez e Río Arnoia. En paralelo ao asfaltado actual, tamén hai obras en marcha na rúa Bispo Lourenzo e na rúa do Seminario, onde xa se levantou o muro da marxe esquerda e os operarios traballan na substitución dos antigos colectores.

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