La Xunta niega falta de personal en el centro de discapacidad de Ourense

La Xunta de Galicia niega las críticas realizadas por la Plataforma PROCAPD sobre el funcionamiento del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) de la ciudad. La plataforma, integrada por familias de personas con discapacidad, denunció este miércoles la falta de información por parte de la Administración insuficiencia de personal, además de reclamar una interlocución estable con la Consellería de Política Social.

Frente a estas acusaciones, la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, aseguró que las acusaciones “non son certas”. Afirmó que el CAPD “conta co persoal que marca a ratio. Incluso, agora mesmo, está por encima”, al tiempo que explicó que el centro ya se sitúa al 90% de su ocupación.

Abeijón también rechazó que exista un problema de comunicación con las familias. Según explicó, la Xunta mantuvo una reunión con PROCAPD antes de la apertura del centro el pasado y mantiene su posición a seguir dialogando si es necesario. “Temos disposición sempre. Non nos consta ningunha solicitude de reunión”, afirmó.

Asimismo, negó que exista cualquier problema en el funcionamiento del recurso. “Non hai ningún tipo de incidencia”, aseguró, recordando que el CAPD está sometido a inspecciones periódicas “igual que todos os centros de Galicia”.