¿Sabe usted que al menos los zamoranos fueron felices en Ourense?

¿Sabe usted que a los aficionados del Zamora les salió un fin de semana redondo en Ourense?¿Que se dejaron ver en masa por la ciudad en la previa del duelo contra el COB? ¿Que, tras llevarse el triunfo del Pazo Paco Paz, los pinchos y los vinos de la zona vieja les supieron a gloria? ¿Que, aunque el resultado escueza en casa, siempre presta ver ese buen rollo entre aficiones?