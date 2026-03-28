Un COB de reflexión y penitencia ante el Zamora (84-105)

El Tizona Burgos avisó hace dos semanas. El Zamora confirmó este sábado el mal momento del COB, completando un partido serio y rotundo en el Pazo. Dominando desde el segundo cuarto y remantándolo sin discusión en el comienzo de la segunda parte.

Peris, Martínez o Naspler no infundan mucho miedo en la liga, es posible. ¿Quién demonios conoce a ese tal Lo? ¿Y a Round? ¿Y a Thrastarson, o cómo se pronuncie? Pues todos juntos forman un grupo compacto, homogéneo y efectivo. Con dos marchas en su caja de cambios. La rápida y la veloz.

El equipo entrenado por Saulo Hernández superó al COB en todos los aspectos a partir del segundo cuarto y terminó recibiendo los aplausos de un público huérfano de referentes propios. En especial, el base escolta Ty Roberts. El más pequeñito en pista, el mejor anotador del encuentro, 27 puntos.

Se puede considerar los problemas físicos de algunos cobistas durante la semana, el caso fue que el equipo de Moncho López comenzó mejor que en otras ocasiones. Usando a Romaro Gill de pieza reina y no peón, con Kalscheur buscando puntos cerca y lejos del aro.

Pero poco más del 10-5 de los primeros tres minutos se puede apuntar como positivo. En los dos siguientes, el Zamora empató a 12 y ya dejó entrever un alto nivel de exigencia en defensa, con alternacia en individual y zona, más una endiablada velocidad para llevar el balón de su campo al contrario.

Es de estos rivales que no te permite dedicar la canasta o lamentar el error. En un pestañeo ya están acechando tu aro. Una memoria de pez entre acciones de ataque y defensa que le permite disfrutar de muchas canastas rápidas y relativamente fáciles. Las que el COB nunca supo atajar o ralentizar, agravado con una alarmante falta de comunicación colectiva.

Un COB desperdigado

Una acción, frecuente, definiría perfectamente el partido. Lisboa, solo y desamparado, en la defensa de un intratable Ty Robertson. ¿Sus compañeros? Desperdigados por la estepa, a muchas millas para poder siquiera escuchar socorro. No hubo ayuda en defensa.

El primer y serio aviso transcurrió en el segundo cuarto. Entre Kristensen, Martínez y Peris, errores locales y antideportiva de Gill mediante, metieron un parcial de 2-16 entre pecho y espalda. El 26-43 del minuto 16 fue levemente enjuagado con dos triples de McDonell e Isaac Vázquez y una canasta de Martín Fernández, siempre microondas, pero sin el punto justo de gratinación (37-43).

Esos seis puntos de renta fue lo más cerca que el COB pudo oler al Zamora. Al comienzo de la segunda parte -hubiese o no “monchina” en el vestuario- los locales se vieron superados en todos los aspectos por el rival. Ty Robertson tomó el mando y comenzó a diseccionar a un COB ya moribundo.

Cuando no fue el menudo base estadounidense -escolta disfrazado- el ejecutor, fueron sus compañeros Round o Peris, anotando en tiros tras buena circulación de balón, en penetraciones por la A-52 que permitió la defensa local o en rápidas transiciones que ni siquieran pillaron al COB en pañales, porque ni tiempo tuvieron de ponérselos. Fue la primera vez en la temporada en la que se escucharon numerosos pitos por parte del público, centrados en la peculiar forma de entender el juego del bosnio Adin Vrabac, quien no parece encontrar el punto a la competición.

Las diferencias se precipitaron al 49-69 del minuto 26. Después al 59-82 de final del tercer cuarto. Nada que hacer. Impotentes en defensa y con un 26 por ciento de acierto en el tiro, Moncho López capituló y sacó a pista un quinteto con Seixas, Huguet o Iglesias; los menos habituales. Aplausos a Robertson, Doctor Honoris Causa en el Pazo. No vuelva más, por favor.

El problema no fue la derrota, sino la forma. Es tiempo de reflexión y reacción para este COB, con la obligada penitencia de ganar al Palmer Mallorca, rival en puesto de descenso. Será el próximo domingo ¿de resurección?

Ficha técnica Club Ourense Baloncesto: Kalscheur (11), McDonnell (3), Lisboa (10), Gill (9) y Vrabac -cinco titular- Okanu (9), Vázquez (11), Fernández (15), Huguet (5), Seixas (5) y Jürgens. Caja Rural Zamora: Roberts (27), Martínez (13), Kristensen (13), Naspler (2) y Lo (2) -cinco titular- Rogers (8), Round (13), Peris (17), Van Zegeren y Thrastarson (10). Árbitros: Anotnio Manuel Zamora, Alejandro Aranzana y Alejandro López Lecua. Incidencias: Pazo Paco Paz (3.000 espectadores).