Todo listo para la Zona de Bajas Emisiones en Ourense: normas, permisos y límites

A la izquierda, señal colocada en Ramón Cabanillas; a la derecha, cámaras instaladas en la plaza de Concepción Arenal.

La hora de la verdad para los conductores en Ourense ya está aquí. Después de meses de retrasos y largas tramitacione, la zona de bajas emisiones (ZBE) y el control de las calles peatonales están listos para empezar a multar este mismo mes de octubre. En los últimos días, los operarios han terminado de ajustar las cámaras de vigilancia que leerán las matrículas y han destapado las señales de tráfico definitivas en entradas clave del centro, como Progreso, Emilia Pardo Bazán o Ramón Cabanillas.

El mensaje de estas nuevas señales es claro: solo pueden pasar los vehículos autorizados o aquellos que tengan etiqueta ambiental. Así, el Concello dará por terminada la fase de pruebas y prevé arrancar el sistema automático para tramitar las sanciones en los próximos días.

Cualquier despiste saldrá caro. Colarse en esta zona sin permiso se considera una infracción grave y supone una multa de 200 euros (100 euros si se abona por pronto pago). Es una medida que afectará a miles de vecinos, ya que uno de cada tres coches matriculados en la provincia es tan antiguo que no tiene derecho a pegatina y tendrá el paso cortado salvo excepciones.

El área restringida abarca el corazón de la ciudad, delimitado por la avenida de la Habana, Emilia Pardo Bazán, Peña Trevinca, rúa Coruña, Progreso y Concepción Arenal. Por estas calles exteriores se puede conducir con total normalidad, pero cruzar hacia el interior ya estará vigilado. De momento, las limitaciones afectan a la primera fase, dejando las calles Xoán XXIII, el Parque de San Lázaro y Curros Enríquez para una segunda fase en 2029.

La ZBE no debe confundirse con las calles puramente peatonales, como Concordia, parte de Bedoya y ValleInclán o el Casco Vello. Tener un coche ecológico y con etiqueta permite moverse por la ZBE, pero no da vía libre para meter el coche en una calle peatonal. En esos espacios, la prohibición es total, independientemente de tener o no etiqueta, y el paso es exclusivo para residentes o vehículos autorizados.