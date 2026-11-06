Cantoña, referente en el sector agroalimentario

La Consellería do Medio Rural impulsa en Ourense un nuevo plan formativo para facilitar la transformación agroalimentaria en los centros colaborativos. El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, asistió este jueves a una de las actividades organizadas en el Centro Colaborativo de Cantoña, situado en Paderne de Allariz, en colaboración con el Inorde.

Esta iniciativa está destinada a capacitar a los usuarios para la transformación y la comercialización de productos agroalimentarios, aprovechando las instalaciones facilitadas por el ente provincial. La acción se enmarca en la estrategia de la Xunta de Galicia por acercar la formación agraria al territorio, adaptándola a las necesidades reales de los productores y facilitando el acceso a la capacitación profesional más allá de la red autonómica de centros de experimentación.

Formación técnica

El curso se orienta específicamente a los usuarios de los centros colaborativos, un modelo de instalaciones compartidas potenciado por la Administración autonómica para permitir que los pequeños productores puedan transformar sus materias primas sin necesidad de asumir individualmente las elevadas inversiones que exigen este tipo de infraestructuras.

Durante la visita, Alemparte destacó la necesidad de acompañar el impulso de estos centros con una formación técnica específica para sus potenciales usuarios. El director subrayó que esta planificación favorece la incorporación de nuevos profesionales a la actividad y genera un mayor valor añadido para sus productos.

Asimismo, incidió en que este modelo abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la Artesanía Alimentaria de Galicia, impulsando a los pequeños productores que apuestan por elaboraciones de calidad vinculadas al saber hacer tradicional y que encuentran en este sello diferenciado una vía para revalorizar su oferta.

La programación diseñada por la Axencia Galega da Calidade Alimentaria combina sesiones presenciales y teleformación. El temario abarca la higiene y manipulación de alimentos, la prevención de riesgos laborales, la trazabilidad, el manejo de equipamientos y la limpieza y desinfección de las instalaciones.

Para garantizar la asistencia, se han establecido turnos de trabajo con un enfoque práctico y adaptado al recinto.