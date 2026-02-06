Paderne de Allariz recupera tierras agrarias abandonadas con apoyo de Medio Rural

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se reúne con el alcalde de Paderne de Allariz, Manuel Pérez, y la directora de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, para evaluar el proyecto de recuperación de tierras agrarias en el municipio.

El municipio ourensano de Paderne de Allariz da un paso importante para poner en producción tierras agrarias que llevaban años infrautilizadas. Esta mañana, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por la directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, se reunió con el alcalde, Manuel Pérez, este viernes para revisar el estado de los proyectos de recuperación de la tierra en el municipio.

El polígono agroforestal de Solbeira es el proyecto estrella: se trata de 43,36 hectáreas repartidas en 317 parcelas de 208 propietarios que actualmente están en estado de abandono o infrautilización. Según explicaron las autoridades, la iniciativa permitirá poner estas tierras en producción, fomentando su rentabilidad y contribuyendo al desarrollo económico del municipio.

La conselleira subrayó que este tipo de proyectos no solo recupera suelos desaprovechados, sino que también ofrece oportunidades a pequeños y medianos propietarios para rentabilizar sus tierras y revitalizar la actividad agraria local.

El encuentro de hoy forma parte de la estrategia de la Consellería para asegurar que las tierras de Galicia, especialmente en municipios como Paderne de Allariz, no queden olvidadas y puedan generar riqueza de manera sostenible.